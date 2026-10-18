На Львівщині після атаки дрона горів склад, пошкоджені будинки

На Львівщині під час російської атаки сили протиповітряної оборони збили безпілотник над Малеховом, після чого загорілася складська будівля логістичного комплексу. Також у Мурованому уламки російського дрона пошкодили два житлові будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали, а пожежу на складі вже ліквідували.

На Львівщині під час російської атаки пошкоджено логістичний комплекс і два житлові будинки. У Малехові після збиття ворожого безпілотника спалахнула пожежа на складі, а в Мурованому уламки дрона пошкодили приватні оселі. За його словами, близько 11:20 сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Малеховом. Унаслідок цього було пошкоджено логістичний комплекс, а в одній зі складських будівель виникла пожежа.

«Близько 11.20 наша ППО збила ворожий безпілотник над Малеховом. Пошкоджений логістичний комплекс. Горить складська будівля», — повідомив Козицький. Після займання на місце прибули пожежники та інші екстрені служби. Рятувальники працювали над тим, щоб загасити вогонь і не допустити подальшого поширення пожежі.

Згодом очільник Львівської ОВА повідомив, що пожежу в складській будівлі логістичного комплексу вдалося ліквідувати. «Пожежу в складській будівлі логістичного комплексу в Малехові загасили. Дякую нашим вогнеборцям за оперативну роботу», — зазначив він.

У Мурованому уламки дрона пошкодили два будинки

Ще один наслідок російської атаки зафіксували в Мурованому. За уточненими даними, близько 10:30 уламки ворожого безпілотника пошкодили там два житлові будинки. Інформацію про пошкодження осель також оприлюднив Максим Козицький. Водночас повідомлень про постраждалих унаслідок атаки на той момент не надходило.

Отже, внаслідок російської атаки на Львівщині пошкоджено логістичний комплекс у Малехові та два житлові будинки в Мурованому. Пожежу на складі вже загасили, а інформації про травмованих наразі немає.Про наслідки атаки повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Уранці 16 жовтня українська протиповітряна оборона збила три російські бойові безпілотники над Львівською областю. У Дублянах через падіння уламків травмувався чоловік. У Мурованому пошкоджені два житлові будинки, а вибухова хвиля вибила вікна й двері на меблевій фабриці та в будівлі державної установи.

У селі Малехів Львівської області внаслідок падіння російського реактивного безпілотника 13 жовтня пошкоджено 11 приватних будинків. Загалом постраждали 25 місцевих мешканців, одна з потерпілих досі перебуває під наглядом медиків.

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