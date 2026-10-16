Російські дрони атакували Львівщину у Дублянах, травмувався чоловік

Уранці 16 жовтня українська протиповітряна оборона збила три російські бойові безпілотники над Львівською областю. У Дублянах через падіння уламків травмувався чоловік. У Мурованому пошкоджені два житлові будинки, а вибухова хвиля вибила вікна й двері на меблевій фабриці та в будівлі державної установи.

Уранці 16 жовтня російські війська атакували Львівську область бойовими безпілотниками. Українські сили протиповітряної оборони збили три дрони. За його словами, безпілотники знищили протягом майже години — з 09:07 до 09:59.

Однак падіння уламків спричинило пошкодження в кількох населених пунктах. У Дублянах постраждав чоловік. Він дістав травми через уламки одного зі збитих безпілотників.

У Мурованому пошкоджені будинки та підприємства

Наслідки атаки зафіксували й у Мурованому. За уточненою інформацією, там частково пошкоджені два житлові будинки. Також вибухова хвиля вибила вікна й двері на меблевій фабриці та в будівлі державної установи. Попри пошкодження, у самому Мурованому ніхто не постраждав.

Отже, внаслідок ранкової атаки є пошкодження житла та нежитлових будівель, а також один травмований у Дублянах.

Жителі продовжують знаходити уламки дронів

Після атаки на місцях працюють відповідні служби. Вони оглядають території та встановлюють наслідки падіння уламків. Водночас жителі Мурованого продовжують знаходити частини російських безпілотників. Тому після повітряних атак важливо не торкатися підозрілих предметів і не намагатися самостійно їх переміщувати. Про такі знахідки потрібно повідомляти поліцію або рятувальників.

Таким чином, українська ППО знищила три російські дрони над Львівщиною, однак їхні уламки пошкодили будинки та будівлі. У Дублянах травмувався чоловік, а в Мурованому, за повідомленням очільника ОВА, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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