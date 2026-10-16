Российские дроны атаковали Львовскую область в Дублянах, пострадал мужчина

Утром 16 октября украинская противовоздушная оборона сбила три российских боевых беспилотника над Львовской областью. В Дублянах в результате падения обломков пострадал мужчина. В Мурованом повреждены два жилых дома, а взрывная волна выбила окна и двери на мебельной фабрике и в здании государственного учреждения.

Утром 16 октября российские войска атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками. Украинские силы противовоздушной обороны сбили три дрона. По его словам, беспилотники были уничтожены в течение почти часа — с 09:07 до 09:59.

Однако падение обломков привело к повреждениям в нескольких населенных пунктах. В Дублянах пострадал мужчина. Он получил травмы от обломков одного из сбитых беспилотников.

В Мурованом повреждены дома и предприятия

Последствия атаки зафиксировали и в Мурованом. По уточненной информации, там частично повреждены два жилых дома. Также взрывная волна выбила окна и двери на мебельной фабрике и в здании государственного учреждения. Несмотря на повреждения, в самом Мурованом никто не пострадал.

Таким образом, в результате утренней атаки зафиксированы повреждения жилых и нежилых зданий, а также один пострадавший в Дублянах.

Жители продолжают находить обломки дронов

После атаки на местах работают соответствующие службы. Они осматривают территории и устанавливают последствия падения обломков. В то же время жители Мурованого продолжают находить части российских беспилотников. Поэтому после воздушных атак важно не прикасаться к подозрительным предметам и не пытаться самостоятельно их перемещать. О таких находках нужно сообщать в полицию или спасателям.

Таким образом, украинская ПВО уничтожила три российских дрона над Львовской областью, однако их обломки повредили дома и здания. В Дублянах получил травму мужчина, а в Мурованом, по сообщению главы ОВА, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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