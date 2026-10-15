Росія ударила по Одесі та пошкодила квартири у двох багатоповерхівках

0:00 / 0:00

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«В обох випадках, на щастя, обійшлося без постраждалих», – написав він у телеграмі.

За його даними, в багатоповерхівці, куди влучив ворог, пошкоджено квартиру на 17 поверсі, роботи з ліквідації наслідків завершено. Ще в одному будинку в тому ж районі пошкоджено квартиру на 15 поверсі, загоряння не сталося.

Уночі в Одесі також лунали сигнали повітряної тривоги, але обійшлося без наслідків для міста.

Джерело: Сергій Лисак

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Читай нас у