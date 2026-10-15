Россия нанесла удар по Одессе и повредила квартиры в двух многоэтажных домах

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«В обоих случаях, к счастью, обошлось без пострадавших», — написал он в Telegram.

По его данным, в многоэтажке, по которой нанес удар враг, повреждена квартира на 17-м этаже, работы по ликвидации последствий завершены. Еще в одном доме в том же районе повреждена квартира на 15-м этаже, возгорания не произошло.

Ночью в Одессе также звучали сигналы воздушной тревоги, но обошлось без последствий для города.

Источник: Сергей Лысак

В Киеве и семи областях зафиксировали отключение электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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