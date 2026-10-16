На войне погиб бывший футболист сборной Украины и «Динамо»

В боях за независимость Украины с российскими террористическими войсками погиб бывший полузащитник национальной сборной и киевского «Динамо» Роман Максимюк. Его гибель подтвердили по результатам ДНК-экспертизы после года поисков и надежд на возвращение.



Роман Максимюк считался пропавшим без вести с начала 2025 года. Последний раз украинский воин выходил на связь 30 января 2025 года, когда его подразделение выполняло боевые задачи на Покровском направлении.

Спортсмен вступил в ряды Вооруженных сил Украины осенью 2022 года, поступив в армию добровольцем. Он проходил службу в должности наводчика в составе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Побратимы отмечали, что на передовой Максимюк сражался крайне мужественно, за что впоследствии был удостоен военной награды.

«Чуда не случилось. Год надежды, ожидания, молитв и веры… Год, в течение которого мы жили между небом и землей, цеплялись за малейшую надежду и верили, что Рома вернётся домой. Спасибо всем, кто молился, поддерживал, помогал искать и не давал угаснуть надежде. Прошу помнить моего Рому. Он был не просто пропавшим без вести. Он был мужем, папой, сыном, другом. Человеком, которого любили и ждали», — написала в социальных сетях жена погибшего воина Вера.

Напомним, что на войне погиб бывший украинский баскетболист Клим Лийв, который выступал в Высшей лиге и работал детским тренером. Незадолго до гибели он получил государственную награду.

На фронте во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении 19 сентября погиб бывший политзаключенный Кремля, общественно-политический деятель и соучредитель УНА-УНСО Николай Карпюк.

Ранее погиб руководитель поисковой группы «Плацдарм» из Славянска Алексей Юков.

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