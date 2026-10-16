W wojnie zginął były piłkarz reprezentacji Ukrainy i klubu Dynamo

W walkach o niepodległość Ukrainy z rosyjskimi siłami terrorystycznymi zginął były pomocnik reprezentacji narodowej i kijowskiego „Dynamo” Roman Maksymjuk. Jego śmierć potwierdzono na podstawie wyników badań DNA po roku poszukiwań i nadziei na powrót.



Roman Maksymjuk był uznawany za zaginionego od początku 2025 roku. Ostatni raz ukraiński żołnierz skontaktował się 30 stycznia 2025 roku, kiedy jego oddział wykonywał zadania bojowe na kierunku Pokrowskim.

Sportowiec dołączył do Sił Zbrojnych Ukrainy jesienią 2022 roku, wstępując do wojska jako ochotnik. Służył jako celowniczy w składzie 25. Oddzielnej Brygady Powietrznodesantowej im. Siczesławskiego. Koledzy z broni zaznaczali, że na froncie Maksymjuk walczył niezwykle dzielnie, za co później został odznaczony wojskowym odznaczeniem.

„Cudu się nie stało. Rok nadziei, oczekiwań, modlitw i wiary… Rok, w którym żyliśmy między niebem a ziemią, chwytając się najmniejszej nadziei i wierząc, że Roma wróci do domu. Dziękuję wszystkim, którzy modlili się, wspierali, pomagali w poszukiwaniach i nie pozwolili, by nadzieja zgasła. Proszę, pamiętajcie o moim Romie. Nie był on tylko osobą zaginioną bez śladu. Był mężem, tatą, synem, przyjacielem. Człowiekiem, którego kochano i na którego czekano” – napisała w mediach społecznościowych żona poległego żołnierza, Wira.

Przypomnijmy, że na wojnie zginął były ukraiński koszykarz Klim Liiv, który grał w Najwyższej Lidze i pracował jako trener dziecięcy. Niedługo przed śmiercią otrzymał odznaczenie państwowe.

Na froncie, podczas wykonywania zadania bojowego na kierunku zaporoskim, 19 września zginął były więzień polityczny Kremla, działacz społeczno-polityczny i współzałożyciel UNA-UNSO Mykoła Karpiuk.

Wcześniej zginął szef grupy poszukiwawczej „Placdarm” ze Słowiańska, Aleksiej Jukow.

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