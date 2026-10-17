Po rosyjskim ataku Winnica została pozbawiona prądu, a infrastruktura krytyczna jest zasilana z zasilania awaryjnego

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z piątku na sobotę, 17 października, Winnica została pozbawiona dostaw energii elektrycznej. Specjaliści oceniają skalę zniszczeń; nie wiadomo jeszcze, kiedy przywrócone zostanie zasilanie.

„W wyniku rosyjskiego ataku Winnica pozostała bez prądu. Na razie specjaliści oceniają skalę zniszczeń. Będziemy informować o wszelkich zmianach. Infrastruktura krytyczna działa na zasilaniu awaryjnym” – poinformował burmistrz miasta Siergiej Morgunow na Telegramie.

Dodał, że w czasie braku prądu transport elektryczny nie będzie działał. Zamiast tego na ulice wyjedzie więcej autobusów i taksówek liniowych.

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 17 października, rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Ukrainę pociskami balistycznymi, rakietami skrzydłowymi, pociskami „Kalibr” oraz 332 dronami bojowymi.

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Charków rakietami „Banderole”. Uderzenie spadło na wieżowiec, w wyniku czego rannych zostało dziewięć osób.

W ciągu dnia 16 października Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 300 dronami uderzeniowymi różnych typów, w tym dronami odrzutowymi, a także 15 pociskami S-8000 „Banderole/Dan-T”.

Czytaj nas na