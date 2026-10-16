Росія атакувала Україну понад 300 дронами за день

Протягом дня 16 жовтня російські війська масовано атакували Україну з повітря. Із 7:00 до 19:00 противник застосував 315 ударних безпілотників різних типів. Серед них — 78 реактивних дронів, а також безпілотники «Гербера». Крім того, Росія використала 15 ракет S-8000 «Бандероль/Дань-Т». За попередніми даними, українські захисники знешкодили більшість повітряних цілей. Протягом зазначеного періоду збили або подавили 253 безпілотники, зокрема 49 реактивних. Також ППО перехопила або подавила дев’ять ракет S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

Водночас атака на момент оприлюднення зведення ще тривала. Станом на 19:00 у повітряному просторі України перебувало близько 35 ударних безпілотників. Тому кількість знешкоджених цілей і загальні результати атаки ще могли змінитися. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою. Навіть якщо основну частину дронів уже знешкодили, небезпека зберігається, доки в небі залишаються ворожі безпілотники. Про це повідомили у зведенні щодо роботи протиповітряної оборони.

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