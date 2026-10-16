Россия нанесла по Украине более 300 ударов с помощью дронов за день

В течение дня 16 октября российские войска массированно атаковали Украину с воздуха. С 7:00 до 19:00 противник применил 315 ударных беспилотников различных типов. Среди них — 78 реактивных дронов, а также беспилотники «Гербера». Кроме того, Россия применила 15 ракет S-8000 «Бандероль/Дань-Т». По предварительным данным, украинские защитники обезвредили большинство воздушных целей. В течение указанного периода были сбиты или подавлены 253 беспилотника, в том числе 49 реактивных. Также ПВО перехватила или подавила девять ракет S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

В то же время атака на момент публикации сводки еще продолжалась. По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве Украины находилось около 35 ударных беспилотников. Поэтому количество уничтоженных целей и общие результаты атаки еще могли измениться. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя. Даже если основная часть дронов уже уничтожена, опасность сохраняется, пока в небе остаются вражеские беспилотники. Об этом сообщили в сводке о работе противовоздушной обороны.

Российский дрон упал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.

Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.