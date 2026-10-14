У Луцьку російський дрон атакував нафтобазу, спалахнула пожежа

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У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Пожежу вдалося ліквідувати о 4:38 ранку.

До гасіння залучили рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Місцева влада подякувала працівникам ДСНС за професійну роботу та оперативну ліквідацію пожежі.

Також жителів Луцька закликали під час повітряної тривоги перебувати в укриттях і не нехтувати правилами безпеки.

Інформація про можливі постраждалих і масштаби пошкоджень у повідомленні не уточнюється.

Про це повідомив секретар Луцької міської адміністрації Андрій Разумовський.

Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Уранці 14 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — 11-річний хлопчик.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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