В Луцке российский дрон атаковал нефтебазу, вспыхнул пожар

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар начался около двух часов ночи.

Пожар удалось ликвидировать в 4:38 утра.

К тушению были привлечены спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Местные власти поблагодарили сотрудников ГСЧС за профессиональную работу и оперативную ликвидацию пожара.

Также жителей Луцка призвали во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений в сообщении не уточняется.

Об этом сообщил секретарь Луцкой городской администрации Андрей Разумовский.

За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

Утром 14 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и авиабомбами. В результате обстрелов погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них — 11-летний мальчик.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии два человека получили ранения. Под вражескими авиаударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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