РФ завдала понад тисячу ударів по Запорізькій області, є загиблий і поранені

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Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Російська армія застосовувала авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та артилерію.

Зокрема, російські війська здійснили 22 авіаудари по Кушугуму, Комишувасі, Балабиному, Ясній Поляні, Сергіївці, Новорозівці, Розумівці, Райському, Миролюбівці, Кринівці, Юліївці, Любицькому, Тернуватому, Оріхову, Преображенці, Червоному Яру, Сонячному, Микільському, Червоній Криниці та Вільнянці.

Також окупанти використали 779 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під атаками опинилися Запоріжжя, Малокатеринівка, Червонодніпровка, Григорівка, Річне, Веселянка, Новояковлівка, Запасне, Магдалинівка, Тернувате, Юліївка, Світанок, Новотроїцьке, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівка, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївка, Новопавлівка, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Червона Криниця, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Верхня Терса, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Крім того, вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню зафіксували по Новояковлівці, Лук’янівському, Оріхову та Новопавлівці.

Ще 221 артилерійський удар припав на Червонодніпровку, Річне, Веселянку, Запасне, Новояковлівку, Магдалинівку, Тернувате, Бойкове, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Упродовж доби до відповідних служб надійшло 93 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Внаслідок російських атак одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Інформація про пошкодження та наслідки обстрілів надійшла від місцевих служб.

Про це повідомив співголова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Уранці 14 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — 11-річний хлопчик.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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