Россия нанесла более тысячи ударов по Запорожской области, есть погибший и раненые

За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населённым пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, ещё трое получили ранения.

Российская армия применяла авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию.

В частности, российские войска нанесли 22 авиаудара по Кушугуму, Комышуваси, Балабиному, Ясной Поляне, Сергеевке, Новорозовке, Розумовке, Райскому, Миролюбовке, Криновке, Юлиевке, Любицкому, Терноватому, Орехове, Преображенке, Красном Яру, Солнечном, Никольском, Красной Кринице и Вильнянке.

Также оккупанты задействовали 779 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под атаками оказались Запорожье, Малокатериновка, Червоноднепровка, Григоровка, Речное, Веселянка, Новояковлевка, Запасное, Магдалиновка, Тернуватое, Юлиевка, Свитанок, Новотроицкое, Степногорск, Плавни, Приморское, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевка, Новопавловка, Преображенка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Красная Криница, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовка, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинка, Верхняя Терса, Копани, Долинка, Ровно, Воздвижевка, Придорожное и Новое Запорожье.

Кроме того, восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня были зафиксированы в Новояковлевке, Лукьяновском, Орехове и Новопавловке.

Еще 221 артиллерийский удар пришелся на Червоноднепровку, Речное, Веселянку, Запасное, Новояковлевку, Магдалиновку, Тернуватое, Бойково, Степногорск, Плавны, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвижевку, Придорожное и Новое Запорожье.

За сутки в соответствующие службы поступило 93 сообщения о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В результате российских атак один человек погиб, ещё трое получили ранения. Информация о повреждениях и последствиях обстрелов поступила от местных служб.

Об этом сообщил сопредседатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Утром 14 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб. В результате обстрелов погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них — 11-летний мальчик.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии два человека получили ранения. Под вражескими авиаударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85 % товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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