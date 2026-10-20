Летом в результате российских ударов было уничтожено 13 миллионов украинских книг

Этим летом россияне уничтожили 13 миллионов книг, нанося целенаправленные удары по украинским издательствам и складским помещениям.

Для преодоления последствий вражеских атак Министерство культуры совместно с правительством разрабатывает комплексный пакет мер по поддержке книгоиздательской отрасли. В частности, в следующем году в рамках президентской инициативы «Тысячевесна» планируется запустить специальное книжное направление. Считается, что приоритет будет отдаваться переводам украинской классики, а также изданиям об украинском искусстве, истории и культуре.

Параллельно готовятся законодательные решения по расширению программы «еКнига» на родителей новорожденных и введению государственных субвенций для компенсации аренды помещений для книжных магазинов. Также рассматривается возможность привлечения механизмов программы «Сделано в Украине», в том числе грантов на восстановление производства, льготного кредитования и страхования военных рисков.

Источник: Укринформ.

В украинские школы уже доставили 88% учебников для 9 класса, несмотря на уничтожение части тиража в результате российских ракетных ударов по полиграфическим предприятиям. Поставки всех утраченных книг планируется завершить до 5 октября, сообщили в Комитете по образованию.

Российский обстрел Киева 23 сентября повредил телекоммуникационные сети интернет-магазина «Книгарня Е». Из-за этого часть сервисов компании временно не работает.

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