Улітку внаслідок російських ударів знищено 13 мільйонів українських книг

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Цього літа росіяни знищили 13 мільйонів книжок, завдаючи цілеспрямованих ударів по українських видавництвах та складських приміщеннях.

Для подолання наслідків ворожих атак Міністерство культури разом із урядом розробляє комплексний пакет заходів підтримки книговидавничої галузі. Зокрема, наступного року в межах президентської ініціативи «Тисячовесна» заплановано запустити спеціальний книжковий напрямок. Вважається, що пріоритет надаватиметься перекладам української класики, а також виданням про українське мистецтво, історію та культуру.

Паралельно готуються законодавчі рішення для розширення програми «єКнига» на батьків новонароджених і запровадження державних субвенцій на компенсацію оренди приміщень для книгарень. Також розглядається можливість залучення механізмів програми «Зроблено в Україні», у тому числі грантів на відновлення виробництва, пільгового кредитування та страхування воєнних ризиків.

Джерело: Укрінформ.

До українських шкіл уже доставили 88% підручників для 9 класу, попри знищення частини накладу внаслідок російських ракетних ударів по поліграфічних підприємствах. Постачання всіх втрачених книг планують завершити до 5 жовтня, повідомили в Комітеті освіти.

Російський обстріл Києва 23 вересня пошкодив телекомунікаційні мережі інтернет-магазину «Книгарня Є». Через це частина сервісів компанії тимчасово не працює.

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