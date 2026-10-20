Latem w wyniku rosyjskich ataków zniszczono 13 milionów ukraińskich książek

Tego lata Rosjanie zniszczyli 13 milionów książek, przeprowadzając celowe ataki na ukraińskie wydawnictwa i magazyny.

Aby zaradzić skutkom wrogich ataków, Ministerstwo Kultury wraz z rządem opracowuje kompleksowy pakiet działań wspierających branżę wydawniczą. W szczególności w przyszłym roku, w ramach prezydenckiej inicjatywy „Tysiączowiesna”, planowane jest uruchomienie specjalnego programu wydawniczego. Uważa się, że priorytet będą miały tłumaczenia ukraińskiej klasyki, a także publikacje poświęcone ukraińskiej sztuce, historii i kulturze.

Równolegle przygotowywane są rozwiązania legislacyjne mające na celu rozszerzenie programu „e-Książka” na rodziców noworodków oraz wprowadzenie dotacji państwowych na pokrycie kosztów wynajmu lokali dla księgarni. Rozważana jest również możliwość wykorzystania mechanizmów programu „Wyprodukowano w Ukrainie”, w tym dotacji na wznowienie produkcji, preferencyjnych kredytów oraz ubezpieczenia od ryzyka wojennego.

Źródło: Ukrinform.

Do ukraińskich szkół dostarczono już 88% podręczników dla klasy 9, pomimo zniszczenia części nakładu w wyniku rosyjskich ataków rakietowych na zakłady poligraficzne. Dostawę wszystkich utraconych książek planuje się zakończyć do 5 października, poinformował Komitet ds. Edukacji.

Rosyjski ostrzał Kijowa 23 września uszkodził sieci telekomunikacyjne sklepu internetowego „Knyharnya Ye”. Z tego powodu część usług firmy jest tymczasowo niedostępna.

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