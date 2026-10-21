Film: Poszkodowana mieszkanka Kijowa opowiedziała o rosyjskim ataku na dom w dzielnicy Sviatoshyn

W Kijowie w wyniku porannego ataku rosyjskiego 21 października zginęli 28-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta. W dzielnicy Sviatoshynske szczątki drona spowodowały pożar w mieszkaniu na 20. piętrze wieżowca; dwie kolejne osoby odniosły obrażenia.

Poinformowała o tym prokuratura miejska w Kijowie. W związku z atakiem wszczęto dochodzenie przygotowawcze na podstawie części 2 art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy – w sprawie zbrodni wojennej, która doprowadziła do śmierci ludzi.

Śledztwo prowadzą śledczy Głównego Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w Kijowie i obwodzie kijowskim pod kierownictwem procesowym prokuratury miejskiej.

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Poszkodowana mieszkanka budynku opowiedziała o tym, co przeżyła podczas ataku. Według jej relacji ludzie uciekali z uszkodzonego wieżowca boso, biegając po potłuczonym szkle, próbując ratować życie.

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Źródło: Prokuratura miejska w Kijowie

W wyniku rosyjskiego ataku na obwód poltawski ranne zostały trzy osoby, w tym 16-letnie dziecko.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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