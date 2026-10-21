Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły atak balistyczny na Kijów

Wieczorem 21 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na stolicę Ukrainy. Według wstępnych danych w kierunku Kijowa wystrzelono 4–5 rakiet balistycznych, a wybuchy rozległy się około 5 minut po uruchomieniu sygnału alarmu powietrznego.

Siły powietrzne poinformowały o grupowym celu powietrznym nad Kijowem o godz. 22:08. Już pięć minut później w stolicy rozległa się seria wybuchów. Według informacji z kanałów monitorujących mowa jest o co najmniej czterech rakietach balistycznych wystrzelonych z obwodu briańskiego.

Atak dotknął dzielnicę Darnycką stolicy, prawdopodobnie osiedle Poźnaki. Na miejscu zdarzenia działają odpowiednie służby ratownicze w celu ustalenia skutków ataku, zweryfikowania informacji dotyczących ewentualnych zniszczeń infrastruktury cywilnej oraz obecności ofiar wśród lokalnej ludności.

Źródło: Siły Powietrzne.

21 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Dniepr, trafiając w obiekt infrastruktury krytycznej. Na razie nie podano informacji o skutkach ataku.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, gdzie wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.

Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkieski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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