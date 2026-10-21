Війська рф завдали балістичного удару по Києву

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Російські війська увечері 21 жовтня здійснили балістичну атаку на столицю України. За попередніми даними, у напрямку Києва було випущено 4-5 балістичних ракет, при цьому вибухи пролунали приблизно за 5 хвилин після спрацювання сигналу повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомили про групову повітряну ціль на Київ о 22.08. Вже за п'ять хвилин у столиці прогриміла серія вибухів. За даними моніторингових каналів, йдеться про від чотирьох балістичних ракет, запущених з Брянської області.

Ударів зазнав Дарницький район столиці, орієнтовно житловий масив Позняки. На місці події працюють профільні екстрені служби для з'ясування наслідків атаки, уточнення інформації щодо можливих руйнувань цивільної інфраструктури та наявності постраждалих серед місцевого населення.

Джерело: Повітряні сили.

Російські війська 21 жовтня завдали удару по Дніпру, влучивши в об’єкт критичної інфраструктури. Інформації про наслідки атаки наразі не наведено.

Нагадаємо, Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку.

До цього Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку.

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Раніше російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

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