У Херсоні російський безпілотник атакував маршрутку з пасажирами

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Російські військові вдень 25 жовтня завдали удару за допомогою безпілотника по маршрутному таксі в Центральному районі Херсона, у салоні якого перебували пасажири. Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

Унаслідок ворожої атаки до лікарні доправили шістьох осіб із мінно-вибуховими травмами. Медики наразі проводять дообстеження постраждалих. За даними відомства, один із поранених чоловіків перебуває у вкрай тяжкому стані, за його життя борються реаніматологи.

Джерело: Херсонська міська рада.

Внаслідок чергової авіаційної атаки російських військ по Херсону зазнало руйнувань приміщення Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Про це повідомили в організації.

18 жовтня у лікарні помер 58-річний житель Херсона, який зазнав тяжких травм під час російського авіаудару по Корабельному району міста напередодні. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що кількість загиблих унаслідок атаки 17 жовтня зросла до двох осіб, а ще 35 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

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