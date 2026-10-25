В Херсоне российский беспилотник атаковал маршрутку с пассажирами

25 октября днём российские военные нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутному такси в Центральном районе Херсона, в салоне которого находились пассажиры. Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация.

В результате вражеской атаки в больницу доставили шестерых человек с минно-взрывными травмами. Медики в настоящее время проводят дополнительное обследование пострадавших. По данным ведомства, один из раненых мужчин находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются реаниматологи.

Источник: Херсонский городской совет.

В результате очередной авиационной атаки российских войск по Херсону были разрушены помещения Херсонской областной организации Украинского Красного Креста. Об этом сообщили в организации.

18 октября в больнице скончался 58-летний житель Херсона, получивший тяжелые травмы во время российского авиаудара по Корабельному району города накануне. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что число погибших в результате атаки 17 октября возросло до двух человек, а ещё 35 человек получили травмы различной степени тяжести.

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