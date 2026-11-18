В октябре морские поставки бензина в РФ достигли рекордных 390 тысяч тонн. Крупнейшим поставщиком стало Марокко, на долю которого пришлась треть импорта.

К поставкам топлива также присоединилась Турция, а в октябре Россия впервые начала закупать бензин в Египте. В то же время Индия, поставлявшая топливо в августе, существенно сократила экспорт в РФ.

По данным Kpler, Россия также продолжает получать бензин из Беларуси — 600 тысяч тонн за четыре месяца. Еще около 8 тысяч тонн поступило из Казахстана.

Аналитик Kpler Сумит Ритолия отмечает, что импорт уже стал важной частью обеспечения российского внутреннего рынка на фоне перебоев в работе НПЗ, вызванных украинскими атаками.

Источник: Financial Times.

Ранее Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Читай нас в