Россия увеличивает импорт бензина из Марокко, Турции и Египта из-за ударов по НПЗ
В октябре морские поставки бензина в РФ достигли рекордных 390 тысяч тонн. Крупнейшим поставщиком стало Марокко, на долю которого пришлась треть импорта.
К поставкам топлива также присоединилась Турция, а в октябре Россия впервые начала закупать бензин в Египте. В то же время Индия, поставлявшая топливо в августе, существенно сократила экспорт в РФ.
По данным Kpler, Россия также продолжает получать бензин из Беларуси — 600 тысяч тонн за четыре месяца. Еще около 8 тысяч тонн поступило из Казахстана.
Аналитик Kpler Сумит Ритолия отмечает, что импорт уже стал важной частью обеспечения российского внутреннего рынка на фоне перебоев в работе НПЗ, вызванных украинскими атаками.
Источник: Financial Times.
Ранее Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.
Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.
Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.