В Одессе в результате российского удара был поврежден Музей современного искусства
В результате вражеского обстрела Одессы 18 ноября 2026 года здание Музея современного искусства получило повреждения.
Как сообщили представители учреждения, ударная волна повредила фасад и внутренние стены помещения. По словам директора музея Семена Кантора, взрыв выбил семь больших фасадных витрин на первом этаже и восемь окон на втором этаже и в боковых частях здания. Из-за этого часть экспонатов выпала из своих креплений.
На момент атаки посетителей в музее не было, поскольку заведение готовилось к открытию. Никто из сотрудников не пострадал — от серьезных ранений людей уберегла защитная пленка, которой были заклеены окна.
Команда планирует приступить к восстановительным работам уже 19 ноября и надеется возобновить работу музея через несколько дней.
Об этом сообщили на странице музея в Instagram.
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