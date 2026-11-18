Вечером 18 ноября российская армия атаковала объекты энергетической инфраструктуры на юге Одесской области. В результате ударов были зафиксированы перебои с электроснабжением. В настоящее время энергетики оценивают последствия российской атаки.

«В результате ударов фиксируются перебои с электроснабжением в части Болградского и Белгород-Днестровского районов области. Пострадавших, к счастью, нет», — говорится в сообщении.

Кипер подчеркнул, что в настоящее время энергетики оценивают последствия атак и работают над восстановлением.

Об этом сообщается со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Зеленский отреагировал на удары России по центру Одессы.

Спасатели показали фото и видео разрушений после тройной атаки РФ. В результате обстрела 18 ноября есть погибшие и пострадавшие.

В Одессе возросло число погибших в результате атаки России.

В центре Винницы в результате российской атаки пострадали четыре человека.

В Деснянском районе Киева загорелась трава после падения обломков БПЛА.

В Днепре повреждены консульство Австрии и гимназия, есть раненые.

Читай нас в