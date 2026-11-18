Wieczorem 18 listopada armia rosyjska zaatakowała obiekty infrastruktury energetycznej na południu obwodu odeskiego. W wyniku ataków odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej. Obecnie specjaliści z branży energetycznej oceniają skutki rosyjskiego ataku.

„W wyniku ataków odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej w części rejonów Bolgradzkiego i Biełgorod-Dniestrowskiego w obwodzie. Na szczęście nie ma ofiar” – czytamy w komunikacie.

Kiper podkreślił, że obecnie specjaliści z branży energetycznej oceniają skutki ataków i pracują nad przywróceniem dostaw.

Informację tę podano z powołaniem się na szefa Odeskiej Administracji Obwodowej Olega Kipera.

Zelenski zareagował na rosyjskie ataki na centrum Odessy.

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