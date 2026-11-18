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Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по центру Одеси 18 листопада, внаслідок якої загинули люди. За словами глави держави, російські війська завдали повторних ударів уже після прибуття на місце рятувальників і поліцейських. Президент закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву.

За словами президента, російські ударні безпілотники атакували житловий сектор у центральній частині Одеси. На місцях влучань триває ліквідація наслідків обстрілу, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

«Зараз в Одесі допомагають людям, які постраждали від удару російських дронів. Були повторні удари, коли на місце вже прибули рятувальники і поліцейські. «Шахеди» ударили просто по центру Одеси – по житловому сектору. На жаль, є загиблі», – повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що атака по цивільних об'єктах демонструє справжнє ставлення Росії до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни.

«Жорсткий і свідомий удар просто по людях, по життю. І ще один доказ того, чого насправді хочуть росіяни і як насправді вони ставляться до дипломатичних зусиль», – заявив президент.

Зеленський переконаний, що без посилення міжнародного тиску та подальшої підтримки України Росія не матиме стимулів до деескалації. Він також наголосив на суперечності між діями російських військ і заявами Москви про нібито готовність до мирного врегулювання.

«Той, хто хоче домовлятись про мир, не нарощує вбивства», – підкреслив глава держави.

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку України та повідомив, що триває підготовка нових рішень для посилення обороноздатності країни. За його словами, йдеться про додаткові пакети допомоги та спільні дипломатичні кроки із союзниками.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Рятувальники показали фото та відео руйнувань після потрійної атаки РФ. Внаслідок обстрілу 18 листопада є загиблі та постраждалі.

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