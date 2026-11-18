乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基就11月18日俄罗斯对敖德萨市中心的袭击作出回应，此次袭击造成人员死亡。据该国元首称，在救援人员和警察抵达现场后，俄军仍发动了多次袭击。 总统呼吁国际伙伴加强对莫斯科的施压。

据总统称，俄罗斯的攻击型无人机袭击了敖德萨市中心的居民区。目前，受袭地点正在进行清理工作，伤者正在接受必要的医疗救助。

“目前，奥德萨正在救助那些遭受俄罗斯无人机袭击的民众。当救援人员和警察已经抵达现场时，又发生了多次袭击。‘沙希德’无人机直接袭击了奥德萨市中心——一个居民区。 遗憾的是，已造成人员死亡，”泽连斯基表示。

国家元首强调，针对民用设施的袭击暴露了俄罗斯对旨在结束战争的外交努力的真实态度。

“这是一次针对民众、针对生命的残酷且蓄意的打击。这也再次证明了俄罗斯人真正想要什么，以及他们实际上如何看待外交努力，”总统表示。

泽连斯基坚信，如果不加大国际压力并继续支持乌克兰，俄罗斯就不会有缓和局势的动力。他还强调了俄军行动与莫斯科方面所谓愿意通过和平途径解决问题的声明之间的矛盾。

“真正希望达成和平协议的一方，不会不断加剧杀戮，”这位国家元首强调道。

总统感谢国际伙伴对乌克兰的支持，并表示正在制定新举措以增强该国的国防能力。据他介绍，这包括额外的援助方案以及与盟友共同采取的外交举措。

弗拉基米尔·泽连斯基通报了这一情况。

救援人员公布了俄罗斯三连击后造成的破坏照片和视频。11月18日的炮击造成人员死亡和受伤。

敖德萨因俄罗斯袭击导致的死亡人数有所增加。

在文尼察市中心，有四人因俄罗斯袭击而受伤。

基辅德斯尼亚区因无人机残骸坠落引发草地起火。

第聂伯市的奥地利领事馆和一所中学遭到破坏，有人受伤。

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