У Деснянському районі Києва 17 листопада впали уламки російського безпілотника. Вони приземлилися на відкритій території в парковій зоні, після чого виникла пожежа. За попередніми даними, ніхто не постраждав, пошкоджень також не зафіксували.

Про падіння уламків повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, безпілотник упав на відкритій території в Деснянському районі. Після цього там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Попередньо, внаслідок інциденту обійшлося без постраждалих. Також немає інформації про пошкодження будівель чи іншого майна. Міський голова не повідомив, де саме в парковій зоні впали уламки та якого масштабу була пожежа.

У Києві рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по нежитловій будівлі в Оболонському районі. Фахівці ДСНС провели розбір пошкоджених конструкцій.

У мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.

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