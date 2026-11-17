В Деснянском районе Киева 17 ноября упали обломки российского беспилотника. Они приземлились на открытой территории в парковой зоне, после чего возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано.

О падении обломков сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, беспилотник упал на открытой территории в Деснянском районе. После этого там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Предварительно, в результате инцидента обошлось без пострадавших. Также нет информации о повреждении зданий или другого имущества. Мэр не сообщил, где именно в парковой зоне упали обломки и какого масштаба был пожар.

В Киеве спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по нежилому зданию в Оболонском районе. Специалисты ГСЧС провели разбор поврежденных конструкций.

В сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырех районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

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