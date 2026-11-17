Унаслідок вечірніх російських атак на Дніпро постраждали троє людей, серед них 15-річний хлопець. У місті пошкоджено житлові будинки, гімназію, гаражний кооператив і близько 25 приватних домоволодінь. Також під удар потрапило почесне консульство Австрії — на щастя, його працівники не постраждали.

Трьох поранених доправили до міських лікарень. Серед них — 52-річний чоловік, 49-річна жінка та 15-річний хлопець. «До міських лікарень вже доправили трьох поранених. Це 52-річний чоловік, 49-річна жінка та хлопець 15-ти років», — написав він у своєму Telegram-каналі. За словами Філатова, руйнування зафіксували у Центральному та Чечелівському районах міста. У дев'яти багатоповерхівках вибило понад 400 вікон. Також пошкоджено гаражний кооператив і гімназію.

Крім того, російські удари пошкодили близько 25 приватних будинків. Напередодні під час атак постраждав і гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Пошкоджень зазнало також почесне консульство Австрії в Дніпрі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, унаслідок атаки ніхто з працівників установи не постраждав. «Почесне консульство Австрії в Дніпрі зазнало пошкоджень унаслідок терористичної атаки Росії. На щастя, ніхто не постраждав», — написав Сибіга в соцмережі X.

Міністр наголосив, що удари по дипломатичних і консульських установах є грубим порушенням міжнародного права. Він закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію. Також Сибіга звернувся до інших держав із закликом приєднатися до Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог щодо України. Крім того, він закликав підтримати угоду про Комітет управління Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Правоохоронці повідомили про підозру 48-річному жителю Дніпра, який у середмісті збив на пішохідному переході жінку та її малолітню дитину, перебуваючи за кермом у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Уночі російські війська атакували шість районів Дніпропетровської області. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, приватні й багатоквартирні будинки.





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