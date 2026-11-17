В результате вечерних российских обстрелов Днепра пострадали три человека, в том числе 15-летний подросток. В городе повреждены жилые дома, гимназия, гаражный кооператив и около 25 частных домовладений. Также под удар попало почетное консульство Австрии — к счастью, его сотрудники не пострадали.

Трёх раненых доставили в городские больницы. Среди них — 52-летний мужчина, 49-летняя женщина и 15-летний подросток. «В городские больницы уже доставили трёх раненых. Это 52-летний мужчина, 49-летняя женщина и 15-летний подросток», — написал он в своем Telegram-канале. По словам Филатова, разрушения зафиксированы в Центральном и Чечелевском районах города. В девяти многоэтажках выбило более 400 окон. Также повреждены гаражный кооператив и гимназия.

Кроме того, российские удары повредили около 25 частных домов. Накануне во время атак пострадал и гуманитарный склад Украинского Красного Креста. Повреждения получило также почетное консульство Австрии в Днепре. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, в результате атаки никто из сотрудников учреждения не пострадал. «Почетное консульство Австрии в Днепре получило повреждения в результате террористической атаки России. К счастью, никто не пострадал», — написал Сибига в соцсети X.

Министр подчеркнул, что удары по дипломатическим и консульским учреждениям являются грубым нарушением международного права. Он призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию. Также Сибига обратился к другим государствам с призывом присоединиться к Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению требований в отношении Украины. Кроме того, он призвал поддержать соглашение о Комитете по управлению Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему жителю Днепра, который в центре города сбил на пешеходном переходе женщину и её малолетнего ребёнка, находясь за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ночью российские войска атаковали шесть районов Днепропетровской области. По предварительным данным, люди не пострадали. В результате обстрелов повреждения получили предприятия, транспортная и другая инфраструктура, частные и многоквартирные дома.





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