11月17日和18日，乌克兰军队对卢甘斯克州和库尔斯克州的俄罗斯军事后勤设施发动了打击，并证实三架俄罗斯军用运输机遭到损毁。 其中一架飞机——伊尔-76——受损非常严重。

据总参谋部消息，在此次行动中，乌克兰军方的一个打击目标是位于斯塔尼察-卢甘斯克地区、横跨西尔斯基-顿涅茨河的公路桥。

俄占领军利用该渡口为前线部队提供补给。特别是，他们通过该桥运输弹药、燃料和军事装备。

乌克兰武装部队总参谋部就该渡口遭袭一事发表评论称：

“继克里米亚大桥事件后，占领军不得不习惯这样一个事实：他们的桥梁现在被摧毁的频率，已经超过了他们来得及修复的速度。”

此外，同一天晚上，乌克兰军队还袭击了位于库尔斯克州霍穆托夫卡附近的俄罗斯部队维修基地。该基地正在修复敌方受损的军事装备，以便随后将其重新投入战斗。

总参谋部还通报了对诺夫哥罗德州斯塔拉鲁萨市第123航空维修厂实施打击的确认结果。

对该企业的袭击发生于11月10日。据最新消息，此次打击导致三架俄罗斯军用运输机受损。

其中伊尔-76飞机受损最为严重。这三架飞机均已暂时无法使用。

军用运输机对俄罗斯军队至关重要，因为它用于运送人员、军事装备和弹药。使飞机无法服役将限制敌方执行此类任务的能力。

乌克兰国防军系统性地打击俄罗斯用于保障其部队的设施。克里米亚大桥仍是此类行动的关键目标之一。

俄罗斯占领军正是通过这条通道，将燃料、弹药、军事装备和人员运往临时被占领的克里米亚半岛，并进一步向乌克兰南部输送。

摧毁桥梁、维修基地和军用运输机，使俄军后勤补给陷入困境，并限制了敌方向前线部队提供补给的能力。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

前一天，乌克兰苏-27战斗机飞行员对位于顿涅茨克州比利茨克市的俄罗斯无人机操作员驻地实施了打击。此次行动由乌克兰武装部队空军飞行员执行。

11月16日全天及17日凌晨，乌克兰国防军各部队对俄军的侦察和电子战装备实施了一系列有效打击。乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

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