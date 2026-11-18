17 и 18 ноября украинские военные нанесли удары по объектам российской военной логистики в Луганской и Курской областях, а также подтвердили повреждение трёх военно-транспортных самолётов РФ. Один из самолетов — Ил-76 — получил очень серьезные повреждения.

По информации Генштаба, в ходе операций одной из целей украинских военных стал автомобильный мост через Северский Донец в районе Станицы Луганской.

Российские оккупационные войска использовали эту переправу для обеспечения своих подразделений на фронте. В частности, через мост перевозили боеприпасы, горючее и военную технику.

В Генеральном штабе ВСУ прокомментировали поражение переправы:

«После Керченского моста оккупантам приходится привыкать к тому, что мосты у них теперь ломаются чаще, чем их успевают ремонтировать».

Кроме того, той же ночью украинские военные атаковали ремонтную базу российского подразделения вблизи Хомутовки в Курской области. На этом объекте восстанавливали поврежденную военную технику противника, чтобы впоследствии вернуть её в строй.

Генеральный штаб также сообщил о подтвержденных результатах удара по 123-му авиаремонтному заводу в городе Старая Русса Новгородской области.

Атака на предприятие была совершена 10 ноября. По уточненным данным, в результате удара были повреждены три российских военно-транспортных самолета.

Наибольшие повреждения получил самолёт Ил-76. Все три воздушных судна временно выведены из строя.

Военно-транспортная авиация имеет важное значение для российской армии, поскольку используется для переброски личного состава, военной техники и боеприпасов. Вывод самолетов из эксплуатации ограничивает возможности противника выполнять такие задачи.

Украинские Силы обороны систематически наносят удары по объектам, которые Россия использует для обеспечения своих войск. Одной из ключевых целей таких операций остается Крымский мост.

Через эту переправу российские оккупанты перебрасывали на временно оккупированный полуостров и далее на юг Украины горючее, боеприпасы, военную технику и личный состав.

Поражение мостов, ремонтных баз и военно-транспортной авиации затрудняет логистику российских войск и ограничивает возможности противника по обеспечению своих подразделений на фронте.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Накануне экипажи украинских истребителей Су-27 нанесли удар по месту дислокации российских операторов беспилотников в городе Белицкое Донецкой области. Операцию выполнили пилоты Воздушных сил ВСУ.

В течение 16 ноября и в ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по средствам разведки и радиоэлектронной борьбы российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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