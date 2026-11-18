Видео: ГСЧС показала последствия российского удара по центру Одессы
Спасатели показали фото и видео разрушений после тройной атаки РФ. В результате обстрела 18 ноября есть погибшие и пострадавшие.
Россия трижды атаковала Одессу. Удары пришлись на центр города.
По первому адресу повреждено остекление жилых домов и помещение кафе. Также загорелся легковой автомобиль.
Во время обследования поврежденного дома спасатели обнаружили трех человек, оказавшихся заблокированными в квартирах. Им открыли двери, вывели из дома и передали медикам.
Предварительно, трое человек погибли, ещё семеро пострадали.
По второму адресу разрушениям подверглось трехэтажное административное здание. Там возник масштабный пожар, по предварительным данным, один человек пострадал.
Источник: ГСЧС
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