Спасатели показали фото и видео разрушений после тройной атаки РФ. В результате обстрела 18 ноября есть погибшие и пострадавшие.

Россия трижды атаковала Одессу. Удары пришлись на центр города.

По первому адресу повреждено остекление жилых домов и помещение кафе. Также загорелся легковой автомобиль.

Во время обследования поврежденного дома спасатели обнаружили трех человек, оказавшихся заблокированными в квартирах. Им открыли двери, вывели из дома и передали медикам.

Предварительно, трое человек погибли, ещё семеро пострадали.

По второму адресу разрушениям подверглось трехэтажное административное здание. Там возник масштабный пожар, по предварительным данным, один человек пострадал.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/whatsapp-video-2026-11-18-at-12-39-28.mp4

Источник: ГСЧС

В Одессе увеличилось число погибших в результате атаки России.

В центре Винницы в результате российского нападения пострадали четыре человека.

В Деснянском районе Киева загорелась трава после падения обломков БПЛА.

В Днепре повреждены консульство Австрии и гимназия, есть раненые.

Читай нас в