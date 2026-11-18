Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по центру Одессы 18 ноября, в результате которой погибли люди. По словам главы государства, российские войска нанесли повторные удары уже после прибытия на место спасателей и полицейских. Президент призвал международных партнеров усилить давление на Москву.

По словам президента, российские ударные беспилотники атаковали жилой район в центральной части Одессы. На местах попаданий продолжается ликвидация последствий обстрела, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Сейчас в Одессе оказывают помощь людям, пострадавшим от удара российских дронов. Были повторные удары, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские. «Шахеды» ударили прямо по центру Одессы — по жилому району. К сожалению, есть погибшие», — сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что атака по гражданским объектам демонстрирует истинное отношение России к дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны.

«Жестокий и сознательный удар прямо по людям, по жизни. И ещё одно доказательство того, чего на самом деле хотят россияне и как на самом деле они относятся к дипломатическим усилиям», – заявил президент.

Зеленский убежден, что без усиления международного давления и дальнейшей поддержки Украины у России не будет стимулов к деэскалации. Он также подчеркнул противоречие между действиями российских войск и заявлениями Москвы о якобы готовности к мирному урегулированию.

«Тот, кто хочет договориться о мире, не увеличивает число убийств», – подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и сообщил, что продолжается подготовка новых решений для укрепления обороноспособности страны. По его словам, речь идет о дополнительных пакетах помощи и совместных дипломатических шагах с союзниками.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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