Контрразведка СБУ задержала вблизи линии фронта в так называемой серой зоне жителя Николаевки.

Находясь примерно в 4 км от передовой, он передавал оккупантам координаты украинских пунктов управления беспилотниками и артиллерийских позиций на Славянском направлении.

По данным следствия, мужчина был завербован российскими спецслужбами после публикаций в Telegram с призывами к захвату региона. В обмен на сотрудничество он рассчитывал на эвакуацию в Россию и получение российского гражданства.

Агента задержали во время подготовки новой информации для передачи врагу. Ему сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Задержанный находится под стражей без права залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник: Служба безопасности Украины.

СБУ разоблачила агента РФ, который взорвал автомобиль чиновника горсовета Днепра.

Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который по заказу ФСБ собирал разведданные для корректировки ударов по местным энергетическим объектам. Фигурантом оказался водитель логистической компании, который также отслеживал местонахождение ремонтных баз Сил обороны.

Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области мужчину, которого подозревают в передаче российской спецслужбе координат воинских частей, оборонных предприятий и почтовых терминалов.

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