Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymał w pobliżu linii frontu, w tak zwanej szarej strefie, mieszkańca Mykołajówki.

Znajdując się około 4 km od linii frontu, przekazywał okupantom współrzędne ukraińskich punktów dowodzenia dronami oraz pozycji artyleryjskich na kierunku Słowiańsk.

Według danych śledztwa mężczyzna został zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne po opublikowaniu w Telegramie postów wzywających do zajęcia regionu. W zamian za współpracę liczył na ewakuację do Rosji i uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa.

Agenta zatrzymano podczas przygotowywania nowych informacji do przekazania wrogowi. Poinformowano go o podejrzeniu o zdradę stanu w warunkach stanu wojennego. Zatrzymany przebywa w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją, grozi mu dożywotnie więzienie wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

SBU zdemaskowała agenta RF, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu korygowania uderzeń na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

Czytaj nas na