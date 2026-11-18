Według danych ukraińskiego wywiadu nowy dron bojowy może osiągać prędkość do 1000 km/h i będzie wyposażony w potężniejszy ładunek bojowy niż poprzednie wersje. Takie parametry zbliżają go do pocisków skrzydłowych i mogą utrudnić działanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Poinformował o tym poseł, członek komisji Rady Najwyższej ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu Fedir Wenisławski.

Według Wenisławskiego środki ataku powietrznego, z których obecnie korzysta Rosja, w szczególności „Geran-5” i „Geran-6”, nie przypominają już dronów z początku wojny. Nazwał je w istocie pociskami skrzydłowymi. Jak twierdzi, takie podejście jako pierwsza zaprezentowała Ukraina, a prezydent nazwał je „dronem-rakietą”. Obecnie Rosja, jak zauważył poseł, maksymalnie zwiększa wykorzystanie takich urządzeń.

Odrzutowe „Szahidy” i inne bezzałogowe statki powietrzne z napędem odrzutowym lecą z prędkością od 500 do 1000 km/h, podobnie jak pociski skrzydłowe – wyjaśnił. Z tego powodu trudno jest im przeciwdziałać nawet za pomocą odrzutowych myśliwców przechwytujących. Jeśli aparat leci z prędkością około 800 km/h, myśliwiec przechwytujący musi poruszać się co najmniej równie szybko. W takich warunkach, według Wenisławskiego, bardzo skuteczne zniszczenie celów metodą kinetyczną jest niezwykle trudne.

Jako najskuteczniejszy środek przeciwko celom odrzutowym wymienił systemy obrony przeciwlotniczej, czyli technologie rakietowe, rakiety typu „ziemia–powietrze” i „powietrze–powietrze”. Może to być samolot, który za pomocą rakiet zestrzeli odrzutowe „Shahedy”, lub naziemny system obrony powietrznej.

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Jednocześnie, jak twierdzi, dobre wyniki osiągają również przechwytujące pociski. Na razie nie stosuje się ich na szeroką skalę, ponieważ jest to bardzo skomplikowane zadanie technologiczne. Weniławski zaznaczył, że ukraińscy producenci nieustannie prezentują nowe przechwytujące samoloty i poddają je testom. Zakłada on, że znacznie poprawią one dynamikę niszczenia celów powietrznych.

Jeśli chodzi o „Geran-6”, poseł powiedział, że są to dane ukraińskiego wywiadu. Zgodnie z nimi Rosja prowadzi obecnie testy eksperymentalne tego aparatu. Będzie on mógł osiągać prędkość do 1000 km/h i przenosić dość duży ładunek bojowy.

„Musimy być na to przygotowani” – podkreślił Venislavski.

Według niego podkreśla to znaczenie wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, rozwoju rakiet typu „ziemia–powietrze” i „powietrze–powietrze” oraz wykorzystania możliwości partnerów w celu zwiększenia liczby takich rakiet.

Źródło: RBC-Ukraina

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