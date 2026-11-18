По данным украинской разведки, новый ударный беспилотник может развивать скорость до 1000 км/ч и будет оснащен более мощной боевой частью, чем предыдущие модификации. Такие характеристики приближают его к крылатым ракетам и могут затруднить работу украинской ПВО.

Об этом рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам Вениславского, средства воздушного нападения, которые сейчас использует Россия, в частности «Герань-5» и «Герань-6», уже не похожи на беспилотники начала войны. Он назвал их по сути крылатыми ракетами. Такой подход, по его словам, первой продемонстрировала Украина, а президент назвал его «дроном-ракетой». Сейчас Россия, как отметил депутат, максимально наращивает использование таких аппаратов.

Реактивные «Шахеды» и другие реактивные беспилотники летят со скоростью от 500 до 1000 км/ч, как и крылатые ракеты, пояснил он. Из-за этого им сложно противодействовать даже с помощью реактивных перехватчиков. Если аппарат летит со скоростью около 800 км/ч, перехватчик должен двигаться как минимум с такой же скоростью. В таких условиях, по словам Вениславского, очень эффективное кинетическое уничтожение целей чрезвычайно сложно.

Наиболее эффективным средством против реактивных целей он назвал системы ПВО, то есть ракетные технологии, ракеты «земля — воздух» и «воздух — воздух». Это может быть самолет, сбивающий реактивные «Шахеды» ракетами, или наземная система ПВО.

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В то же время, по его словам, с перехватчиками тоже есть хорошие результаты. Массово их пока не применяют, так как это очень сложная технологическая задача. Вениславский отметил, что украинские производители постоянно демонстрируют новые перехватчики, их испытывают. Он предполагает, что они существенно улучшат динамику уничтожения воздушных целей.

О «Герань-6» депутат рассказал, что это данные украинской разведки. Согласно им, Россия в настоящее время проводит опытные испытания этого аппарата. Он сможет развивать скорость до 1000 км/ч и нести достаточно крупную боевую часть.

«Мы должны быть к этому готовы», — подчеркнул Вениславский.

По его словам, это подчеркивает важность укрепления украинской ПВО, развития ракет «земля — воздух» и «воздух — воздух», а также привлечения возможностей партнеров для увеличения количества таких ракет.

Источник: РБК-Украина

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