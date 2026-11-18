据乌克兰情报部门称，这款新型攻击型无人机最高时速可达1000公里，其弹头威力将超过此前型号。这些性能使其更接近巡航导弹，可能给乌克兰防空部队带来更大挑战。

乌克兰议会议员、议会国家安全、国防和情报委员会成员费迪尔·维尼斯拉夫斯基透露了这一消息。

据维尼斯拉夫斯基称，俄罗斯目前使用的空中攻击武器，特别是“格拉尼-5”和“格拉尼-6”，已与战争初期使用的无人机大不相同。他将其实质上称为巡航导弹。 他表示，这种作战方式最初是由乌克兰率先展示的，总统将其称为“导弹无人机”。这位议员指出，目前俄罗斯正在最大限度地增加此类飞行器的使用。

他解释说，喷气式“沙希德”及其他喷气式无人机与巡航导弹一样，飞行速度在500至1000公里/小时之间。正因如此，即便是喷气式拦截机也很难对其进行拦截。 如果无人机以约800公里/小时的速度飞行，拦截机至少必须达到同等速度。维尼斯拉夫斯基表示，在这种情况下，要高效地通过动能摧毁目标极其困难。

他指出，对抗喷气式目标最有效的手段是防空系统，即导弹技术、“地对空”和“空对空”导弹。 这既可以是利用导弹击落“沙希德”喷气式飞机的战机，也可以是地面防空系统。

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与此同时，他表示，拦截机也取得了不错的战果。 目前尚未大规模部署，因为这在技术上是一项非常复杂的任务。维尼斯拉夫斯基指出，乌克兰制造商不断展示新型拦截机，并对其进行测试。他推测，这些拦截机将显著提升摧毁空中目标的效率。

关于“天竺葵-6”，这位议员表示，这是乌克兰情报部门提供的信息。据这些信息显示，俄罗斯目前正在对该飞行器进行试验性测试。它最高时速可达1000公里，并能携带相当大的弹头。

“我们必须为此做好准备，”维尼斯拉夫斯基强调道。

他表示，这凸显了加强乌克兰防空能力、发展“地对空”和“空对空”导弹，以及借助合作伙伴的力量来增加此类导弹数量的重要性。

来源：RBC-乌克兰

此前已有消息称，俄罗斯的格拉尼-5喷气式无人机最高时速可达1000公里。

俄罗斯的格拉尼-5无人机在乌克兰上空的最高时速可达800公里。

此前，Flash曾解释过俄罗斯为何收集“格拉尼”无人机命中目标的视频。

俄罗斯喷气式无人机飞行距离达880公里——Flash警告称存在新的威胁。

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