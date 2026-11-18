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За даними української розвідки, новий ударний безпілотник може розвивати швидкість до 1000 км/год і матиме потужнішу бойову частину, ніж попередні модифікації. Такі характеристики наближають його до крилатих ракет і можуть ускладнити роботу української ППО.

Про це розповів народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами Веніславського, засоби повітряного нападу, які нині використовує Росія, зокрема «Герань-5» і «Герань-6», уже не схожі на безпілотники початку війни. Він назвав їх по суті крилатими ракетами. Такий підхід, за його словами, першою продемонструвала Україна, а президент назвав його «дроном-ракетою». Нині Росія, як зазначив депутат, максимально нарощує використання таких апаратів.

Реактивні «Шахеди» й інші реактивні безпілотники летять зі швидкістю від 500 до 1000 км/год, як і крилаті ракети, пояснив він. Через це їм складно протидіяти навіть реактивними перехоплювачами. Якщо апарат летить зі швидкістю близько 800 км/год, перехоплювач має рухатися щонайменше так само швидко. За таких умов, за словами Веніславського, дуже ефективне кінетичне знищення цілей надзвичайно складне.

Найефективнішим засобом проти реактивних цілей він назвав системи ППО, тобто ракетні технології, ракети «земля — повітря» та «повітря — повітря». Це може бути літак, який ракетами збиває реактивні «Шахеди», або наземна система ППО.

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Водночас, за його словами, з перехоплювачами теж є хороші результати. Масово їх поки не застосовують, бо це дуже складне технологічне завдання. Веніславський зазначив, що українські виробники постійно демонструють нові перехоплювачі, їх випробовують. Він припускає, що вони суттєво покращать динаміку знищення повітряних цілей.

Про «Герань-6» депутат розповів, що це дані української розвідки. За ними Росія наразі проводить дослідне випробування цього апарата. Він зможе розвивати швидкість до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину.

«Ми маємо бути до цього готові», — наголосив Веніславський.

За його словами, це підкреслює важливість посилення української ППО, розвитку ракет «земля — повітря» та «повітря — повітря» й залучення можливостей партнерів, щоб збільшити кількість таких ракет.

Джерело: РБК-Україна

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