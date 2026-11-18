W dniach 17 i 18 listopada ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na obiekty rosyjskiej logistyki wojskowej w obwodach ługańskim i kurskim, a także potwierdziły uszkodzenie trzech samolotów transportowych RF. Jeden z samolotów — Il-76 — doznał bardzo poważnych uszkodzeń.

Według informacji Sztabu Generalnego jednym z celów ukraińskich sił zbrojnych podczas operacji był most samochodowy nad rzeką Siverskyi Donets w rejonie Stanytsji Ługańskiej.

Rosyjskie siły okupacyjne wykorzystywały tę przeprawę do zaopatrzenia swoich oddziałów na froncie. W szczególności przez most przewożono amunicję, paliwo i sprzęt wojskowy.

W Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy skomentowano zniszczenie przeprawy:

„Po moście w Kerczu okupanci muszą przyzwyczaić się do tego, że mosty ulegają teraz uszkodzeniom częściej, niż zdążają je naprawiać”.

Ponadto tej samej nocy ukraińskie siły zbrojne zaatakowały bazę remontową rosyjskiej jednostki w pobliżu Chomutówki w obwodzie kurskim. W obiekcie tym naprawiano uszkodzony sprzęt wojskowy przeciwnika, aby następnie przywrócić go do działań bojowych.

Sztab Generalny poinformował również o potwierdzonych wynikach uderzenia na 123. zakład naprawy lotniczej w mieście Stara Russa w obwodzie nowogrodzkim.

Atak na zakład przeprowadzono 10 listopada. Według zaktualizowanych danych w wyniku uderzenia uszkodzono trzy rosyjskie samoloty transportowo-wojskowe.

Największe uszkodzenia odnotowano w samolocie Il-76. Wszystkie trzy statki powietrzne zostały tymczasowo wyłączone z eksploatacji.

Lotnictwo transportowo-wojskowe ma kluczowe znaczenie dla rosyjskiej armii, ponieważ służy do przemieszczania personelu, sprzętu wojskowego i amunicji. Wycofanie samolotów z eksploatacji ogranicza możliwości przeciwnika w zakresie wykonywania takich zadań.

Ukraińskie Siły Obronne systematycznie atakują obiekty, które Rosja wykorzystuje do zaopatrzenia swoich wojsk. Jednym z kluczowych celów takich operacji pozostaje most krymski.

Za pomocą tej przeprawy rosyjscy okupanci transportowali na tymczasowo okupowany półwysep, a stamtąd dalej na południe Ukrainy paliwo, amunicję, sprzęt wojskowy oraz personel.

Niszczenie mostów, baz remontowych i lotnictwa transportowo-wojskowego utrudnia logistykę rosyjskich wojsk i ogranicza możliwości przeciwnika w zakresie zaopatrywania swoich oddziałów na froncie.

Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W przeddzień załogi ukraińskich myśliwców Su-27 przeprowadziły atak na miejsce stacjonowania rosyjskich operatorów dronów w miejscowości Bilytske w obwodzie donieckim. Operację przeprowadzili piloci Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu dnia 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły serię skutecznych uderzeń na środki rozpoznania i walki radioelektronicznej armii rosyjskiej. Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Czytaj nas na