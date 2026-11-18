Rankiem 18 listopada w wyniku rosyjskiego ataku zapalił się prywatny dom mieszkalny we wsi Nowe Pietrivce w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim.

Informacje na temat ofiar i skali zniszczeń są obecnie weryfikowane.

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Wieczorem 17 listopada rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Dniepr oraz rejon nikopolski w obwodzie dniepropetrowskim przy użyciu dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało sześć osób, w tym 15-letni chłopiec.

W ciągu ostatniej doby, 17 listopada, rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły 692 ataki na 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporoski zginęły dwie osoby, a kolejne 49 zostało rannych.

Wieczorem 17 listopada rosyjskie wojska rozpoczęły kolejną ofensywę z użyciem dronów. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 126 wrogich bezzałogowych statków powietrznych.

W centrum Winnicy w wyniku rosyjskiego ataku cztery osoby odniosły obrażenia.

W dzielnicy Desnyanska w Kijowie zapaliła się trawa po upadku szczątków drona.

W Dnieprze uszkodzono konsulat Austrii i gimnazjum; są ranni.

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