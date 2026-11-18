Утром 18 ноября в результате российской атаки загорелся частный жилой дом в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

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Вечером 17 ноября российские захватчики атаковали Днепр и Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников. В результате обстрелов пострадали шесть человек, среди них — 15-летний подросток.

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 17 ноября, нанесли 692 удара по 55 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще 49 получили ранения.

Вечером 17 ноября российские войска начали очередную атаку с использованием беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 126 вражеских БПЛА.

В центре Винницы в результате российской атаки пострадали четверо человек.

В Деснянском районе Киева загорелась трава после падения обломков БПЛА.

В Днепре повреждены консульство Австрии и гимназия, есть раненые.

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