W wyniku porannego ataku rosyjskich wojsk na centrum Odessy 18 listopada uszkodzony został budynek mieszkalny. Zginęło troje cywilów, a kolejnych siedmiu mieszkańców miasta odniosło rany.

Rzeczniczka prokuratury obwodowej w Odessie, Inna Werba, sprecyzowała, że w wyniku rosyjskiego ataku zginęło troje cywilów – kobiety w wieku 19 i 40 lat oraz 19-letni mężczyzna.

Ranę odniosło siedem osób: cztery kobiety w wieku od 20 do 54 lat oraz trzech mężczyzn w wieku od 20 do 39 lat. Wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani. Lekarze oceniają ich stan jako średnio ciężki.

Wcześniej liczba ofiar śmiertelnych stopniowo rosła. Początkowo miejska administracja wojskowa poinformowała o jednej ofierze, później okazało się, że zginęły dwie kobiety, a o godz. 11:50 poinformowano o kolejnym zmarłym mężczyźnie.

Rzeczniczka Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie odeskim, Marina Awerina, poinformowała, że według wstępnych danych jedna z ofiar śmiertelnych po prostu szła ulicą w momencie ataku.

„Z tego, co nam wiadomo, osoba ta po prostu szła ulicą. Ratownicy przeprowadzali kontrolę uszkodzonych budynków mieszkalnych. Trzy osoby były uwięzione w swoich mieszkaniach. Otworzyliśmy drzwi i uwolniliśmy je stamtąd. Pozostałych ludzi po prostu wyprowadzaliśmy”.

Według informacji Odeskiej Okręgowej Administracji Wojskowej w budynkach mieszkalnych, kawiarniach i sklepach wybite zostały okna. Spłonął również samochód osobowy, a kilka innych pojazdów uległo uszkodzeniom.

Ratownicy sprawdzali uszkodzone budynki, pomagali ludziom wydostać się z mieszkań i ewakuowali mieszkańców.

Według korespondentów Suspilne wybuch w mieście nastąpił około godziny 10:07. Wcześniej Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły o ruchu bezzałogowego samolotu odrzutowego w kierunku Odessy z północy.

Alarm powietrzny w mieście trwał od godz. 10:01 do 10:10.

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Informację tę przekazał szef miejskiej administracji wojskowej w Odessie Siergiej Lysak.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatniej doby, 17 listopada, rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły 692 ataki na 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporoski zginęły dwie osoby, a kolejne 49 zostało rannych.

Wieczorem 17 listopada rosyjskie wojska rozpoczęły kolejną ofensywę z użyciem dronów. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 126 wrogich bezzałogowych statków powietrznych.

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