В селе Комань Новгород-Северского района Черниговской области вражеский ударный дрон поразил жилой дом. Об этом 18 ноября 2026 года сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

По его словам, атака произошла около 15:00. В результате попадания беспилотника, тип которого в настоящее время устанавливается, в здании вспыхнул пожар.

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Источник: Александр Селиверстов в Facebook.

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