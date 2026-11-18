В Черниговской области российский беспилотник попал в жилой дом
В селе Комань Новгород-Северского района Черниговской области вражеский ударный дрон поразил жилой дом. Об этом 18 ноября 2026 года сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.
По его словам, атака произошла около 15:00. В результате попадания беспилотника, тип которого в настоящее время устанавливается, в здании вспыхнул пожар.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Источник: Александр Селиверстов в Facebook.
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