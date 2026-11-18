По оценкам западных спецслужб, российский диктатор не готов к серьёзным переговорам и намерен продолжать боевые действия как минимум до конца зимы. Это происходит несмотря на запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Китае.

По словам источников издания NYT, последние оценки западных спецслужб подчеркивают желание Путина продолжать боевые действия в Украине как минимум до конца зимы.

Российский диктатор надеется, что его армия сможет добиться большего прогресса на востоке Украины или что российские атаки с помощью дронов и ракет на Киев, приводящие к гибели мирных жителей, смогут сломить украинское сопротивление.

Как отмечают собеседники NYT, на Путина оказывается всё большее давление, поскольку Россия продолжает нести значительные потери, сталкивается с трудностями в мобилизации и испытывает нестабильность в экономике.

Часть источников добавила, что война позволяет Путину подавлять критику внутри России.

Эти оценки совпадают с недавними комментариями европейских дипломатов и лидеров, которые выражают сомнения в том, что полномасштабная война, продолжающаяся уже почти пять лет, закончится в ближайшее время.

«Мы считаем, что Россия находится в крайне затруднительном положении», — сказал в интервью посол Франции в Вашингтоне Орельен Лешевалье, имея в виду экономическое положение страны в условиях войны и его влияние на легитимность Путина.

По его словам, российскому диктатору нужна война в Украине, чтобы укрепить собственное лидерство и свою линию нарратива.

Дипломат отметил, что Путин выступил против идеи даже частичного прекращения огня.

Эта позиция, по его словам, «откровенно противоречит тому, чего президент Трамп требовал с самого начала, а именно — прекращения боевых действий».

Разведывательные службы стран-союзниц по-разному объясняют нежелание Путина договариваться о мире.

Одна из служб считает, что война даёт ему ощущение цели, а для удержания власти ему нужно объявить о победе, поэтому он хочет заставить Украину страдать этой зимой под шквалом атак.

Один из чиновников предположил, что Путин мог бы согласиться на соглашение только на выгодных для себя условиях. По оценке как минимум одной разведслужбы, Кремль потребовал бы отдать России весь Донбасс и пообещать, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Собеседники NYT отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники в Киеве почти наверняка отклонят такие требования, поэтому подобное соглашение нереально.

Некоторые европейские чиновники также подозревают, что Москва тянет время и надеется на раскол в поддержке Украины после выборов в Европе в 2027 году, пишет NYT.

Европа не верит в готовность Путина завершить войну, несмотря на участие в переговорах.

Напомним, украинская переговорная команда провела беседу с представителями США и европейских стран по поводу завершения войны. К переговорам присоединились американские спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Россия не согласилась на участие представителей европейских стран в переговорах о прекращении войны против Украины. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

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