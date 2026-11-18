Według ocen zachodnich służb wywiadowczych rosyjski dyktator nie jest gotowy do poważnych negocjacji i zamierza kontynuować działania zbrojne co najmniej do końca zimy. Dzieje się tak pomimo zaplanowanego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Chinach.

Jak podają źródła gazety NYT, najnowsze oceny zachodnich służb wywiadowczych wskazują na chęć Putina do kontynuowania działań wojennych na Ukrainie co najmniej do końca zimy.

Rosyjski dyktator ma nadzieję, że jego armia będzie w stanie osiągnąć większy postęp na wschodzie Ukrainy lub że rosyjskie ataki na Kijów przy użyciu dronów i rakiet, które powodują ofiary wśród ludności cywilnej, zdołają osłabić ukraiński opór.

Jak zauważają rozmówcy NYT, na Putina wywierana jest coraz większa presja, ponieważ Rosja nadal ponosi znaczne straty, boryka się z trudnościami w mobilizacji i ma niestabilną gospodarkę.

Część źródeł dodała, że wojna pozwala Putinowi tłumić krytykę wewnątrz Rosji.

Oceny te pokrywają się z niedawnymi komentarzami europejskich dyplomatów i przywódców, którzy wyrażają wątpliwości, czy trwająca już prawie pięć lat wojna na pełną skalę zakończy się w najbliższym czasie.

„Uważamy, że Rosja znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji” – powiedział w wywiadzie ambasador Francji w Waszyngtonie Aurélien Leschevalier, odnosząc się do kondycji gospodarczej kraju w warunkach wojny oraz jej wpływu na legitymację Putina.

Według niego rosyjski dyktator potrzebuje wojny na Ukrainie, aby umocnić swoje przywództwo i własną narrację.

Dyplomata zaznaczył, że Putin sprzeciwił się nawet pomysłowi częściowego zawieszenia broni.

Stanowisko to, jak powiedział, „jest w jawnej sprzeczności z tym, czego prezydent Trump domagał się od samego początku, a mianowicie – zaprzestania działań wojennych”.

Służby wywiadowcze krajów sojuszniczych na różne sposoby wyjaśniają niechęć Putina do zawarcia porozumienia pokojowego.

Jedna ze służb uważa, że wojna daje mu poczucie celu, a aby utrzymać władzę, musi ogłosić zwycięstwo, dlatego chce zmusić Ukrainę do cierpienia tej zimy pod gradem ataków.

Jeden z urzędników zasugerował, że Putin mógłby zgodzić się na porozumienie jedynie na warunkach korzystnych dla siebie. Według oceny co najmniej jednej służby wywiadowczej Kreml domagałby się przekazania Rosji całego Donbasu oraz obietnicy, że Ukraina nigdy nie przystąpi do NATO.

Rozmówcy NYT zaznaczyli, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz inni wysocy urzędnicy w Kijowie niemal na pewno odrzucą takie żądania, dlatego zawarcie takiego porozumienia jest nierealne.

Niektórzy europejscy urzędnicy podejrzewają również, że Moskwa gra na czas i liczy na rozłam w poparciu dla Ukrainy po wyborach w Europie w 2027 roku, pisze NYT.

Europa nie wierzy w gotowość Putina do zakończenia wojny, pomimo udziału w negocjacjach.

Przypomnijmy, że ukraiński zespół negocjacyjny przeprowadził rozmowy z przedstawicielami USA i krajów europejskich w sprawie zakończenia wojny. Do rozmów dołączyli amerykańscy specjalni przedstawiciele Steve Witkoff i Jared Kushner.

Rosja nie zgodziła się na udział przedstawicieli krajów europejskich w rozmowach dotyczących zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Poinformował o tym doradca rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, Jurij Uszakow.

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