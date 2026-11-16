У Кремлі відмовилися від участі Європи у мирних переговорах – Reuters

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Росія не погодилася на участь представників європейських країн у переговорах щодо завершення війни проти України. Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. Раніше представники США повідомляли, що сторони нібито домовилися про залучення Європи до переговорного процесу.

"Наразі обговорюється проведення наступного раунду (переговорів) у тристоронньому форматі. Ці переговори відновилися в Абу-Дабі кілька днів тому, і було домовлено, що вони продовжаться. Дату ще не узгоджено, як і розширення формату. Деякі люди про це говорять, але з нами це не узгоджено", – заявив Ушаков.

У нього запитали, за яких умов РФ погодиться на участь європейців у цих переговорах.

"Перш ніж це можна буде узгодити, доведеться зробити багато чого. Зокрема, може знадобитися провести ще один раунд, або, можливо, більше одного раунду тристоронніх переговорів", - відповів Ушаков.

Він також заявив, що участь європейців у переговорах залежить від того, чи отримає РФ від них "чіткий сигнал про те, чого вони хочуть і який конструктивний, суттєвий внесок вони можуть зробити для успішного врегулювання війни в Україні". Також він зазначив, що РФ, ЄС, Британія та Україна лишаються далеко одне від одного у питанні завершення війни.

Про це повідомляє Reuters.

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